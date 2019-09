Aktien Frankfurt: Dax zu Beginn der verkürzten Börsenwoche kaum verändert

Dem Dax fehlt nach zwei Gewinntagen in Folge frischer Schwung. Der deutsche Leitindex bewegte sich am Montag nur wenig und lag am frühen Nachmittag 0,09 Prozent im Plus bei 12 391,55 Punkten. Auf Monatssicht deutet sich damit ein Gewinn von knapp 4 Prozent an. Am Donnerstag bleibt die Börse wegen des Tages der Deutschen Einheit geschlossen.