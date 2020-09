Aktien Frankfurt: Dax zu Wochenschluss etwas leichter

Der Dax ist am Freitag am Ende einer bislang guten Börsenwoche nicht mehr weiter voran gekommen. Der Leitindex stand am Nachmittag knapp mit 0,13 Prozent im Minus bei 13 192,03 Punkte. Er zeigte sich so nur wenig beeindruckt davon, dass die Kurse am Vorabend in New York einmal mehr vor allem im Technologiesektor unter Druck geraten waren. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial wird am Freitag aber auch wieder deutlich erholt erwartet.