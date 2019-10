Aktien Frankfurt: Enttäuschung über weitere Brexit-Verzögerung schwindet

Erneute Verzögerungen beim Brexit-Drama haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte nur wenig verunsichert. Der Dax machte seine bescheidenen anfänglichen Verluste wett und stand um die Mittagszeit 0,07 Prozent im Plus bei 12 764,22 Punkten. In der Vorwoche war der Leitindex erstmals seit August vergangenen Jahres wieder über 12 800 Punkte geklettert.