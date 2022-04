Aktien Frankfurt: Erholter Dax pendelt um 14 000 Punkte

Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag die zaghafte Erholung vom Vortag dynamisch fortgesetzt. Nach dem jüngsten Rücksetzer des Dax habe dieser zumindest auf kurze Sicht nun Erholungspotenzial, schrieb die Landesbank Helaba. Der Leitindex stieg am frühen Nachmittag um 1,4 Prozent auf 13 987 Punkte. Er pendelte im Tagesverlauf um die Marke von 14 000 Zählern.