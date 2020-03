Aktien Frankfurt: Erholung erweist sich rasch als Strohfeuer

Die anfängliche Erholung am deutschen Aktienmarkt hat am Montag nicht lange gehalten. Nachdem der Dax im frühen Handel um bis zu zwei Prozent gestiegen war, bröckelten die Kurse in der Folge wieder ab. Zuletzt trat der Leitindex mit 11 895,28 Zählern quasi auf der Stelle. Vergangene Woche war der Dax wegen der Furcht vor einer Coronavirus-Pandemie um mehr als zwölf Prozent eingebrochen.