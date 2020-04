Aktien Frankfurt: Erholung vorerst beendet - Streit um Hilfspaket der EU

Nach zwei starken Börsentagen ist die Erholung am deutschen Aktienmarkt vorerst beendet. Die Finanzminister der Europäischen Union konnten sich am Mittwoch nicht auf ein milliardenschweres Corona-Hilfspaket einigen. Stattdessen vertagten sie sich auf Donnerstag. Das belastete die Kurse: Der Dax gab am Nachmittag um 0,5 Prozent auf 10 305 Punkte nach. Damit grenzte er aber vorausgegangene höhere Verluste ein. In den vergangenen beiden Tagen hatte sich der deutsche Leitindex um fast neun Prozent erholt.