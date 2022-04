Aktien Frankfurt: Erholungskurs verhilft Dax wieder über 14 200 Punkte

Der Dax hat am Donnerstag einen Erholungskurs eingeschlagen. Unterstützung kam von den US-Börsen, die stabil bis moderat freundlich in den Handel starten dürften. Am frühen Nachmittag stieg der deutsche Leitindex um 0,51 Prozent auf 14 223,47 Punkte. Der MDax , der Index der mittelgrossen Werte, rückte um 0,22 Prozent auf 30 685,16 Zähler vor. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,54 Prozent nach oben.