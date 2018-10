Aktien Frankfurt: Erholungsversuch nach Kursrutsch vom Vortag

Der Dax hat sich am Mittwoch nach seinen hohen Vortagsverlusten ein Stück weit erholt. Der Leitindex kletterte im frühen Handel um 0,36 Prozent auf 11 314,35 Punkte - auch wenn die Zahlenvorlage der Deutschen Bank am Markt nicht gut ankam. Die Aktien des Bankhauses fielen am Dax-Ende um mehr als 3 Prozent.