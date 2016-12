Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax hält sich vor Weihnachten auf hohem Niveau

FRANKFURT (awp international) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am letzten Handelstag vor Weihnachten in weiterhin guter Stimmung gezeigt. Freude herrschte vor allem bei den Aktionären der Deutschen Bank, die im Streit um dubiose Hypothekengeschäfte in den USA mit einem blauen Auge davongekommen ist.