Aktien Frankfurt: Gewinne bröckeln ab - Experten sehen keinen Grund zur Euphorie

Die Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit hat den Dax am Montag beflügelt. Allerdings bröckelten die Gewinne bis zum Mittag etwas ab: Nachdem der deutsche Leitindex zum Handelsstart erstmals seit August wieder über 12 600 Punkte gesprungen war, behauptete er am Mittag ein Plus von 1,26 Prozent auf 12 554,87 Punkte. Der MDax gewann noch 0,98 Prozent auf 25 870,66 Punkte, und für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es zuletzt um 0,83 Prozent auf 3502,60 Zähler hoch.