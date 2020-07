Aktien Frankfurt: Gute Zahlen von SAP und Covestro beflügeln den Dax

Der MDax der mittelgrossen Börsenwerte gewann 0,75 Prozent auf 26 960,71 Punkte zu. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 zog um 0,9 Prozent an.

Positive Impulse kamen den Analysten der Commerzbank zufolge auch von Kommentaren des Präsidenten der regionalen Notenbank von St. Louis, James Bullard. In einem Interview sagte Bullard, dass er immer noch ziemlich optimistisch in Bezug auf die wirtschaftliche Erholung sei. Bullard fügte hinzu, dass sich Unternehmen an neue Bedingungen anpassten und lernen würden, mit dem Virus umzugehen.

Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets schrieb: "An der Börse werden weiter die positiven Effekte der geld- und fiskalpolitischen Stützungsmassnahmen gegen mögliche Auswirkungen regionaler Lockdowns wegen wieder steigender Infektionsfälle abgewogen." Die Anleger blieben aber zuversichtlich, dass die jüngst veröffentlichten und in vielen Fällen über den Erwartungen liegenden Wirtschaftsdaten auch zu besser als befürchteten Quartalszahlen führen, wenn die Unternehmen in der jetzt anlaufenden Berichtssaison ihre Bilanzen vorlegen. Dabei sei SAP bereits mit gutem Beispiel vorangegangen.

Europas grösster Softwarehersteller SAP legte in der Corona-Krise ein unerwartet starkes zweites Quartal hin. Nachdem der Konzern die Pandemie im ersten Quartal vor allem in Asien so stark zu spüren bekommen hatte, dass Vorstandschef Christian Klein und Finanzchef Luka Mucic die Prognosen hatten stutzen müssen, fuhr SAP nun überraschend viel Umsatz und Gewinn ein. Die SAP-Aktien zogen zuletzt als Favorit im Dax um gut sechs Prozent an.

Zweitbester Wert im Dax waren die Anteilsscheine von Covestro , die ein Plus von fast fünf Prozent schafften. Der Kunststoffkonzern sieht nach monatelangen Belastungen durch die Corona-Krise erste Anzeichen einer Belebung. Analyst Chetan Udeshi von der US-Bank JPMorgan wertete die am Mittag präsentierten Eckdaten für das zweite Quartal positiv. Vor allem das Polycarbonat-Geschäft sei es wohl besser gelaufen als befürchtet.

Neben SAP erreichten in dem wieder freundlichen Umfeld auch die Aktien anderer Unternehmen Rekordhöhen. Dazu zählen zum Beispiel die Papiere des Verpackungsherstellers Gerresheimer , des Online-Marktplatzbetreibers Scout24 , des Softwareanbieters Teamviewer und des Online-Modehändlers Zalando . Alle genannten Firmen profitierten in der einen oder anderen Weise von der Corona-Pandemie.

Im Nebenwerteindex SDax liess unter anderem Hypoport mit guten Geschäftszahlen aufhorchen. Der Finanzdienstleister profitierte im ersten Halbjahr von einer hohen Nachfrage nach Krediten. Die Aktien schnellten um gut sieben Prozent in die Höhe und bewegten sich damit ebenfalls auf Rekordniveau.

Der Euro kostete zuletzt 1,1344 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1286 (Dienstag: 1,1290) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8861 (0,8857) Euro gekostet.

Am deutschen Anleihemarkt verharrte der Rentenindex Rex bei 145,13 Punkten. Die Umlaufrendite stieg von minus 0,47 Prozent am Vortag auf minus 0,46 Prozent Der Bund-Future legte um 0,11 Prozent auf 176,28 Punkte zu.

(AWP)