Aktien Frankfurt: Heiterer Wochenstart mit Aussicht auf eventuell mehr

Dem US-chinesischen Handelsdeal und dem Wahlsieg von Grossbritanniens Premier Boris Johnson sei dank: Am deutschen Aktienmarkt überwiegt nach der Behebung wichtiger Unsicherheiten wie Brexit-Dilemma und Zollstreit derzeit die Kauflaune. Der Dax verteidigte am Montag bis zum Mittag seine Gewinne und lag zuletzt mit 0,48 Prozent im Plus bei 13 346, Punkten.