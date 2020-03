Aktien Frankfurt: Hiobsbotschaft von Conti belastet Dax - 'Wie ein Schock'

Ein überraschend schwacher Ausblick des Zulieferers Continental hat am Donnerstag die gesamte Auto-Branche belastet und den Dax mit nach unten gezogen. Denn im Sog der Conti-Aktien büssten auch die Autowerte BMW , Daimler und Volkswagen an Wert ein. Der deutsche Leitindex verlor am frühen Nachmittag 1,6 Prozent auf 11 932,58 Punkte und beendete die leichte Erholung der vergangenen beiden Tage.