Aktien Frankfurt: Hoffnung auf Gaslieferungen hält Dax auf Erholungskurs

Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch an seine Vortagesrally angeknüpft. Am Dienstagnachmittag hatten Spekulationen über eine planmässige Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen eine Euphorie an den Börsen ausgelöst. Mehrere Medien hatten berichtet, dass die russischen Gaslieferungen nach Abschluss der Wartungsarbeiten voraussichtlich am Donnerstag wieder aufgenommen werden.