Aktien Frankfurt: Hoffnung auf geregelten Brexit erfreut die Anleger

Die gestiegene Hoffnung auf einen geordneten Brexit hat den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch beflügelt. Der Leitindex Dax hatte die Marke von 12 000 Punkten bereits zu Handelsbeginn locker hinter sich gelassen und stand am Mittag 1,19 Prozent im Plus bei 12 053,04 Punkten. Aktuell bewegt sich das Börsenbarometer wieder auf dem Niveau von Anfang August.