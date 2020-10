Aktien Frankfurt: Hoffnung auf US-Konjunkturhilfen lässt die Kurse steigen

Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag aufgehellt. Nach dem durchwachsen Handelstag am Mittwoch überwand der Leitindex Dax nun erstmals seit knapp drei Wochen wieder die runde Marke von 13 000 Punkten. Am frühen Nachmittag stand das Börsenbarometer 0,83 Prozent höher bei 13 035,45 Punkten. Die Hoffnung auf zusätzliche Konjunkturhilfen in den USA habe die Kurse gestützt, sagten Händler.