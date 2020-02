Aktien Frankfurt: Hohe Gewinne im Autosektor federn Bayer-Kursverluste ab

Positiv wirkten auch Vorgaben aus Festlandchina, wo die Leitindizes die Erholung schwungvoll fortsetzten - trotz des sich ausbreitenden Coronavirus. Die chinesische Notenbank geht weiter gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise vor. Dazu gab sie am Montag neues Zentralbankgeld zu einem niedrigeren Zinssatz an die Banken aus.

Der MDax der mittelgrossen deutschen Börsenwerte notierte zuletzt mit plus 0,01 Prozent auf 29 219,11 Punkte kaum verändert. Für den Leitindex der Eurozone, den EuroStoxx , ging es um 0,14 Prozent hoch. An der Wall Street wird an diesem Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Der Handel sollte sich daher hierzulande zum Nachmittag hin weiter ausdünnen und ruhiger werden, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank.

Die Zahl der Infektionen mit dem neuen Coronavirus hat in China inzwischen 70 000 überstiegen. Mit 105 neuen Todesfällen innerhalb eines Tages sind bis Montag 1770 Todesfälle zu beklagen, wie die Gesundheitskommission in Peking mitteilte. "Dass in einem solchen Umfeld Rekordstände an den internationalen Börsenplätzen erzielt wurden, eröffnet Potenzial für Korrekturen", warnten derweil die Experten der Helaba. Anleger sollten deshalb auf die in dieser Woche anstehenden Stimmungsindikatoren achten wie die ZEW-Umfrage, die Einkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone und erste regionale Industrieumfragen in den USA.

Im Dax belastete eine drohende Millionenstrafe in den USA die Aktien von Bayer mit 2,3 Prozent und BASF mit 1,4 Prozent. Eine US-Jury verurteilte die beiden Konzerne im Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Dicamba zu einer Zahlung von insgesamt 265 Millionen US-Dollar an einen Pfirsichbauer aus Missouri. Beide Unternehmen kündigten Rechtsmittel gegen das Urteil an. "Damit könnte die Übernahme von Monsanto für Bayer noch schmerzvoller werden", sagte ein Händler. Die Leverkusener sehen sich wegen angeblicher Krebsrisiken von Monsantos Unkrautvernichter Glyphosat bereits tausenden Klagen in den USA ausgesetzt.

Die Aktien von Wirecard weiteten ihre Verluste vom Freitag aus und fielen um 1,8 Prozent. Händler begründeten dies mit einem Medienbericht, dem zufolge der Zahlungsdienstleister eine erste Anhörung im Verfahren gegen die Wirtschaftszeitung "Financial Times" vor dem Landgericht München abgesagt haben soll. Wirecard dementierte diese Berichte am Vormittag.

Der Automobilsektor lag in der Gunst der Investoren klar vorne. Mit BMW , Daimler , Volkswagen und Continental lagen gleich vier Titel der Branche auf den Plätzen eins bis vier im Dax mit Kursaufschlägen von bis zu 2,5 Prozent. Börsianer führten die Kursgewinne zum Teil auf einen soliden Ausblick des französischen Zulieferers Faurecia zurück, dessen Aktien sich an der Pariser Börse deutlich verteuerten. Für Rückenwind sorge zudem die Aussicht auf Steuersenkungen in China angesichts des Coronavirus, sagte Analyst David Madden vom Broker CMC Markets.

Die USA erhöhen ihre Strafzölle auf Flugzeuge aus Europa von zehn auf 15 Prozent. Hintergrund sind rechtswidrige EU-Subventionen für Airbus . Dessen Aktien verloren 1,2 Prozent.

Die Aktien des Medienkonzerns RTL reagierten mit plus 3,3 Prozent auf eine Anteilsaufstockung von Aktionär Bertelsmann und auf Forderungen von dessen Chef Thomas Rabe nach einer Deregulierung des hiesigen TV-Geschäfts. ProSiebenSat.1 zogen vor diesem Hintergrund ebenfalls um 2,6 Prozent an.

Der Ingenieurdienstleister Bertrandt schnitt mit seinem Umsatz und operativen Ergebnis (Ebit) für das erste Geschäftsquartal etwas besser ab als am Markt erwartet. Im SDax fanden die Titel keine klare Richtung und notierten zuletzt unverändert. Der Start ins neue Geschäftsjahr bestätige seine Einschätzung, dass Bertrandt voraussichtlich eher die untere als die obere Spanne der Jahresziele erreichen werde, schrieb Analyst Christian Ludwig vom Bankhaus Lampe./ajx/mis

