Aktien Frankfurt: Inflationssorgen belasten Dax

Die Nervosität der Anleger wegen hoher Inflationsraten ist am Dienstag grösser geworden. Zu den seit Tagen schon hemmenden Pandemie-Sorgen gesellte sich noch mehr die Ungewissheit in puncto Inflation und Zinsen. Der Dax sackte erst deutlich unter die Marke von 16 000 Punkten, konnte sich im Verlauf aber wieder knapp darüber behaupten. Am Nachmittag gab er noch um 0,70 Prozent auf 16 002,69 Punkte nach. Der MDax verlor 0,97 Prozent auf 35 316,99 Zähler.