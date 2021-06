Aktien Frankfurt: Keine Schwäche auf Rekordniveau

Der Dax präsentiert sich auch am Dienstag in robuster Verfassung nahe seines Rekordhochs. Gegen Mittag gewann der deutsche Leitindex 0,20 Prozent auf 15 707,81 Punkte. Der MDax für die mittelgrossen Unternehmen rückte mit einer weiteren Bestmarke nahe an die Marke von 34 000 Zählern heran und verbuchte zuletzt 30 Punkte darunter noch ein Plus von 0,13 Prozent. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent hoch.