Aktien Frankfurt: Kleines Plus nach Stimmungsdaten aus Deutschland

Nach anfänglichem Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt hat sich der Dax am Freitag im Plus gehalten. Stimmungsdaten aus der Industrie in Deutschland waren der Anlass, nachdem kurz nach dem Handelsauftakt noch entsprechende Daten aus Frankreich für Verluste gesorgt hatten. Gegen Mittag legte der deutsche Leitindex um 0,40 Prozent auf 12 881,43 Punkte zu, womit sich im Wochenverlauf aktuell ein Verlust von 0,2 Prozent ergibt.