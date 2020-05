Aktien Frankfurt: Konjunktur-Optimisten hieven Dax immer höher

Der Dax kennt derzeit nur den Weg nach oben: Auch am Mittwoch setzte der deutsche Leitindex die Erholungsrally kraftvoll fort. Am Nachmittag gewann er 1,96 Prozent auf 11 730,68 Punkte. Seit dem kleineren Rückschlag am vergangenen Freitag ist der Index nun schon wieder um fast acht Prozent gestiegen. Er hat einen Grossteil der Verluste im Corona-Crash wett gemacht und liegt auf dem Niveau von Anfang März.