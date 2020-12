Aktien Frankfurt: Kurse kommen kaum von der Stelle

Vorweihnachtliche Ruhe ist am Freitag am deutschen Aktienmarkt eingekehrt. Nach leichten Verlusten in den vergangenen beiden Handelstagen und einem sehr starken November lag der Dax am Vormittag mit 13 256 Punkten quasi auf der Stelle. Auf Wochensicht deutet sich ein Verlust von 0,6 Prozent an.