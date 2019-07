Aktien Frankfurt: Lagarde-Effekt treibt Dax über 12 600 Punkte

Nach einem zögerlichen Start haben Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwochmittag angesichts einer Lösung im EU-Personalpoker wieder zugegriffen. Der Leitindex Dax schaffte wieder den Sprung über die Marke von 12 600 Punkten und legte am Vormittag um 0,73 Prozent auf 12 617,79 Zähler zu. Zwischenzeitlich erreichte der Dax mit 12 631 Punkten ein Hoch seit August. Der MDax stieg um 0,87 Prozent auf 25 929,44 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,80 Prozent zu.