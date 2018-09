Aktien Frankfurt: Leichte Verluste - Anleger halten sich am US-Feiertag zurück

Die Laune der Anleger am deutschen Aktienmarkt bleibt angesichts der internationalen Handelsstreitigkeiten und der Währungsturbulenzen in Schwellenländern getrübt. Da an diesem Montag zudem in den USA Feiertag ist, verlief der Handel insgesamt aber ruhig und recht impulsarm. Der Dax knüpfte an seinen schwachen Vorwochenschluss an und fiel bis zum Nachmittag um 0,39 Prozent auf 12 315,51 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat auf der Stelle.