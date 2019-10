Aktien Frankfurt: Maue Konjunkturdaten stoppen jüngsten Lauf des Dax

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben nach drei Gewinntagen in Folge Vorsicht walten lassen. Der Leitindex Dax stand am Dienstag zuletzt 0,06 Prozent tiefer bei 12 420,22 Punkten, nachdem er im frühen Handel noch bei gut 12 497 Punkten den höchsten Stand seit Ende Juli erreicht hatte. Als Belastung erwiesen sich enttäuschende Konjunkturdaten: Die Industriestimmung in der Eurozone hatte sich im September spürbar verschlechtert.