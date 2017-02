Aktien Frankfurt: Minimale Verluste vor Trumps Kongressauftritt

Der Dax hat sich am Dienstag kaum vom Fleck bewegt. Mit Blick auf das Anstiegstempo des Börsenbarometers in den vergangenen Monaten habe es den Anschein, dass der Index nur noch geringes Potenzial nach oben habe, schrieben die Experten des Börsenstatistik-Magazins Index-Radar. Das wirke auf Investoren nicht gerade anziehend. Zudem steht am Abend (Ortszeit) die Rede des neuen US-Präsidenten Donald Trump vor dem Kongress an, so dass Börsianern zufolge auch deshalb eher vorsichtig agiert wird.