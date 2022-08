Aktien Frankfurt: Nach jüngster Rally fehlen dem Dax positive Treiber

Der Dax hat am Montag seine Auftaktgewinne schnell abgegeben. Seiner jüngsten Rally, die ihn vom Jahrestief Anfang Juli bei 12 391 Punkten bis zuletzt auf 13 858 Punkte getrieben hatte, zollte er etwas Tribut. Am Nachmittag sank der deutsche Leitindex um 0,17 Prozent auf 13 772,79 Punkte. Anzeichen einer nachlassenden US-Inflation hatten den Börsen in den vergangenen Tagen kräftig Auftrieb gegeben. Doch Risiken für die Märkte sind weiter vorhanden, während es an positiven Kurstreibern eher mangelt.