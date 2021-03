Aktien Frankfurt: Renditeanstieg am Anleihenmarkt belastet Dax erneut

"Investoren prüfen derzeit genau, wie es um die Bereitschaft der Zentralbanken angesichts des aufkommenden Inflationsdrucks bestellt ist, weitere Anleihen zu kaufen, um sich gegen den Zinsanstieg zu stemmen", schrieb Analyst Jochen Stanzl in seinem Morgenkommentar. "Steigende Zinsen sind effektiv eine Art der geldpolitischen Straffung und das spielt dem ans Gegenteil gewöhnten Aktienmarkt derzeit überhaupt nicht in die Karten."

Der MDax der mittelgrossen Unternehmen verlor am Donnerstag 1,31 Prozent auf 31 148,75 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,7 Prozent. Die Schwäche an den US-Börsen, wo am Vortag erneut die Technologiewerte abgestossen wurden, hatte sich am Morgen bereits an den asiatischen Handelsplätzen fortgesetzt und prägt nun auch den Aktienmarkt in Europa. Insgesamt setzt sich der jüngste Trend fort: Hoch bewertete Aktien und Krisengewinner werden verkauft, Value-Titel und Profiteure von Öffnungsstrategien nach den Lockdowns eher gekauft.

Am Aktienmarkt hierzulande ist der Tag bestimmt von der Berichtssaison mit Zahlen des Pharma- und Chemiekonzerns Merck KGaA , des Immobilienkonzerns Vonovia und des Konsumgüterherstellers Henkel aus dem Dax. Merck legten teils deutlich zu, drehten zuletzt aber wieder ins Minus. Vonovia und Henkel gaben ebenfalls moderat nach.

Volkswagen kletterten auf ein Hoch seit Anfang 2018 und waren mit plus 1,7 Prozent an der Dax-Spitze. RWE folgten mit plus 1,6 Prozent, die Versorgertitel profitierten von einer Kaufempfehlung der Societe Generale. Am Dax-Ende waren mit minus fünfeinhalb Prozent die Papiere des Chipkonzerns Infineon im Einklang mit dem schwachen Techsektor.

Sehr schwach mit minus drei Prozent nach anfänglich noch wesentlich höheren Abschlägen waren im MDax die Anteile des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 nach einem enttäuschenden Ausblick, während es für die Papiere des Anlagenbauers Gea um drei Prozent hoch ging nach Zahlen und einer mittelfristig optimistischeren Prognose. Global Fashion Group sackten im SDax um fast zwölf Prozent ab nach Platzierung einer Wandelanleihe./ajx/mis

