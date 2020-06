Aktien Frankfurt: Rücksetzer genutzt - Dax marschiert Richtung 13 000 Punkte

Der Dax hat am Montag seine anfänglichen Verluste abgeschüttelt und sich in Richtung der 13 000-Punkte-Marke aufgemacht. Wie so oft in jüngster Vergangenheit nutzten die Anleger kleine Rücksetzer zum Einstieg. Am Nachmittag gewann der deutsche Leitindex 0,36 Prozent auf 12 893,90 Punkte. Bis zum Mitte Februar erreichten Rekordhoch fehlen nur noch gut sieben Prozent.