Aktien Frankfurt: Ruhiger Montag - Optimismus vor den Handelsgesprächen

Optimistische Anleger haben den Dax am Montag aus seiner jüngsten Schwäche vorerst befreit. Der deutsche Leitindex stand am Nachmittag 1,04 Prozent höher auf 12 337,17 Punkten. Bereits im frühen Handel hatte er die Marke von 12 300 Punkten zurückerobert, sich dann aber nur noch in einer engen Spanne bewegt. Der New Yorker Aktienmarkt wird am Montag ebenfalls im Plus erwartet, was den Handel hierzulande stützen dürfte.