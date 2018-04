Aktien Frankfurt: SAP treibt Dax wieder über 12 600 Punkte

Der Dax begibt sich am Dienstag vorsichtigen Schrittes nach oben. Trotz einer erneut eingetrüben Stimmung in den deutschen Unternehmen kletterte der Leitindex wieder über die Marke von 12 600 Punkten, an der seine Rally in den vergangenen Tagen ins Stocken geraten war. Zuletzt rückte er um 0,35 Prozent auf 12 616,41 Punkte vor. Kursgewinne beim Index-Schwergewicht SAP gaben dabei die positive Richtung vor.