Aktien Frankfurt: Satte Vortagesgewinne an der Wall Street lassen Dax kalt

Der Dax ist am Dienstag kaum vom Fleck gekommen. Wer wie am Vortag auf die Wall Street als Zugpferd für den deutschen Leitindex gesetzt hatte, wurde dieses Mal enttäuscht. Die kräftigen Gewinne im Dow Jones Industrial brachten keinen Schwung in den Markt. Bis zur Mittagszeit fiel der deutsche Leitindex um 0,03 Prozent auf 12 523,77 Punkte.