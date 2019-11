Aktien Frankfurt Schluss: Anleger bleiben in Deckung

US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch die fast einstimmig vom Kongress beschlossenen Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong unterzeichnet. China drohte mit "entschiedenen Gegenmassnahmen", bestellte zunächst aber nur erneut den US-Botschafter ein. Die Gesetze würden einen Handelsdeal zwischen China und den USA wohl nicht verhindern, aber der Weg zu einem Abschluss dürfte holpriger werden, kommentierten Ökonomen der Commerzbank.

Wegen des Feiertags in den USA fehlten auch im Rest Europas die Impulse. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es zum Börsenschluss um 0,23 Prozent nach unten. Der französische Leitindex Cac 40 gab etwa im gleichen Masse nach, während die Verluste beim britischen FTSE 100 etwas geringer ausfielen. Automobilwerte waren am Donnerstag europaweit schwach. Die konjunktursensible Branche leidet für gewöhnlich unter negativen Nachrichten zum Handelskonflikt besonders stark. Am Dax-Ende sanken BMW um eineinhalb Prozent, Daimler verloren 0,90 Prozent.

Der Investorentag des Triebwerkherstellers MTU verhalf der Aktie zu einem Plus von 0,62 Prozent. Der Dax-Neuling will im kommenden Jahr weiter vom Wachstum der zivilen Luftfahrt profitieren. Das soll das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern gegenüber dem laufenden Jahr um einen hohen einstelligen Prozentsatz steigen lassen.

Eine Kaufempfehlung für die Papiere von Scout24 beförderte den MDax-Wert an die Index-Spitze. Die Aktien legten am Ende um 2,29 Prozent auf 55,95 Euro zu, im Verlauf war der Kurs sogar auf das Rekordhoch von 56,00 Euro gestiegen. Das Management habe einen starken Ausblick gegeben, schrieb JPMorgan-Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2019 und 2020. Für die Aktie sieht er nun weiteres Aufwärtspotenzial.

Aroundtown gehörte mit einem Plus von 1,25 Prozent ebenfalls zu den Favoriten. Mit 8,018 Euro hatten die Papiere gegen Mittag ebenfalls ein Rekordhoch erreicht. Analyst Thomas Neuhold von Kepler Cheuvreux konstatierte in einem aktuellen Nachklapp zum Zwischenbericht des Immobilienkonzerns "keine Anzeichen einer Abschwächung" und stockte sein Kursziel auf 8,80 Euro auf.

Osram-Aktien gaben um mehr als 1 Prozent nach. AMS kommt mit der geplanten Übernahme des Beleuchtungskonzerns bislang nicht gut voran. Es haben bisher kaum Osram-Aktionäre das Angebot angenommen. Dass AMS die Osram-Aktionäre gebeten habe, gut eine Woche vor Ablauf des Kaufangebots die Aktien anzudienen, klinge fast schon nach Panik, sagte ein Händler.

Schlusslicht im MDax waren Aurubis mit einem Abschlag von 2,36 Prozent. Am Vormittag hatte sich ein Experte vom Analysehaus Warburg Research pessimistisch über die weitere Entwicklung der Kupferpreise geäussert und das Kursziel für die Aktie gesenkt.

Am SDax-Ende verloren die Aktien des Technologiekonzerns Isra Vision nach zuletzt zweitägiger Erholung rund fünfeinhalb Prozent. Warburg Research hatte die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Borussia Dortmund sanken nach der Niederlage gegen Barcelona um dreieinhalb Prozent. Der Fussballverein hat den Verbleib in der lukrativen Champions-League nun nicht mehr in eigener Hand.

Südzucker gewannen gut acht Prozent. Zuvor hatte es vom Wettbewerber Nordzucker ermutigende Aussagen zur weiteren Marktentwicklung gegeben.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite auf minus 0,38 Prozent von minus 0,37 Prozent am Vortag. Der Rentenindex Rex stieg um 0,02 Prozent auf 144,72 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,02 Prozent auf 171,25 Punkte nach.

Der Euro bewegte sich mit zuletzt 1,1009 US-Dollar kaum. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1005 (Mittwoch: 1,1009) Dollar festgesetzt./kro/he

--- Von Karolin Rothbart, dpa-AFX ---

(AWP)