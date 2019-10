Aktien Frankfurt Schluss: Anleger nehmen nach der Rally eine Auszeit

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben es am Dienstag nach der jüngsten Kursrally ruhig angehen lassen. Der Dax schloss mit einem Minus von 0,02 Prozent auf 12 939,62 Punkte. Am Vortag hatte der Leitindex nach einem erneut starken Tag den Sprung über die Marke von 13 000 Punkten nur knapp verpasst. Der MDax für mittelgrosse Werte gab um 0,23 Prozent auf 26 299,74 Punkte nach.