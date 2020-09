Aktien Frankfurt Schluss: Anleger vorsichtig nach TV-Duell in den USA

Der MDax der 60 mittelgrossen Börsentitel legte am Mittwoch um 0,14 Prozent auf 27 006,81 Punkte zu.

"Auch wenn nicht wirklich viele ein geordnet ablaufendes und durch Sachlichkeit geprägtes TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden erwartet hatten, die Präsidentschaftsdebatte hätte kaum chaotischer ausfallen können", stellte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus Axitrader fest. "Damit wächst unter den Investoren zunehmend die Angst, dass auch die Wahl selbst im Chaos enden könnte, falls Trump eine eventuelle Niederlage nicht akzeptieren sollte."

Die Konjunkturnachrichten aus den USA aber erfreuten die Anleger: So ist die Beschäftigung in der Privatwirtschaft im September laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP deutlich stärker als im Vormonat gestiegen. Zudem war die Wirtschaft der USA im zweiten Quartal etwas weniger drastisch eingebrochen als bisher bekannt.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Covestro als klares Dax-Schlusslicht mit einem Kursverlust von mehr als sieben Prozent im Fokus. Der Kunststoffkonzern will dem niederländischen Chemiekonzern Royal DSM dessen Sparte für harzbasierte Farben und Anstriche für gut 1,6 Milliarden Euro abkaufen. "Die Übernahme erscheint auf den ersten Blick teuer", sagte Analyst Markus Mayer von Baader.

Die Aktien des Leasingspezialisten Grenke setzten zur Erholung an und gewannen an der MDax-Spitze 4,6 Prozent. Der sogenannte Shortseller Viceroy, der auf fallende Kurse gewettet und mit seinen Vorwürfen Mitte des Monats für eine Kurshalbierung gesorgt hatte, reagierte nun auf das Interview von Unternehmensgründer Wolfgang Grenke im "Handelsblatt". Viceroy sah die Aussagen "voller Widersprüche und selbstbelastend".

Die Papiere von S&T büssten als Schlusslicht im Nebenwerteindex SDax 5,7 Prozent ein. Der österreichische IT-Dienstleister hatte nach einer kritischen Analystenaussage seine Jahresziele bestätigt.

Die Anteilscheine des Betreibers von Solar- und Windparks Encavis hingegen waren im Handelsverlauf auf ein Rekordhoch geklettert und zogen an der SDax-Spitze um fast acht Prozent an. Börsianer begründeten dies auch mit dem Ausgang des ersten TV-Duells im US-Präsidentschaftswahlkampf, das als Punktsieg für Joe Biden gesehen wird. Der Trump-Herausforderer will im Falle seines Sieges massiv in Klimaschutz und saubere Energie investieren.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone büsste 0,64 Prozent auf 3193,61 Punkte ein. Der französische Cac 40 und der britische FTSE 100 verzeichneten jeweils Verluste in ähnlicher Grössenordnung. In New York jedoch zog der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss um 1,7 Prozent an.

Der Kurs des Euro stieg: Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1708 (Dienstag: 1,1702) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8541 (0,8545) Euro. Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei minus 0,55 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,02 Prozent auf 145,96 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,23 Prozent auf 174,45 Zähler./la/he

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

(AWP)