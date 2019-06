Aktien Frankfurt Schluss: Anleger zögern weiterhin

Ungelöste internationale Konflikte haben am Dienstag weiter für Zurückhaltung am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Der Dax gab zum Handelsende um 0,38 Prozent auf 12 228,44 Punkte nach. Auch im breiteren Markt scheint die jüngste Börsenrally zunächst verpufft: Der MDax , in dem die Aktien mittelgrosser Unternehmen vertreten sind, verlor 0,10 Prozent auf 25 444,99 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,32 Prozent auf 3444,36 Zähler nach.