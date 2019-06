Aktien Frankfurt Schluss: Dax behauptet Plus

Der Dax hat nach einem kleinen Rückschlag am Donnerstag mit Kursgewinnen geschlossen. Zwar schmolzen die Gewinne im Tagesverlauf ein wenig ab. Doch trotz politischer Unsicherheiten behauptete der deutsche Leitindex am Ende ein Plus von 0,44 Prozent auf 12 169,05 Punkte. Für den MDax , in dem die Aktien mittelgrosser Unternehmen vertreten sind, ging es um 0,12 Prozent auf 25 467,60 Punkte hoch.