Aktien Frankfurt Schluss: Dax bleibt auf Konsolidierungskurs

Der Dax hat am Ende einer schwachen Woche keine neue Kraft getankt. Äusserungen aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB) konnten zwar den anfänglichen Druck mit einem kurzen Rutsch unter die 13 700 Punkte etwas dämpfen. Der erneut schwache Handel an der Wall Street trug aber am Freitag dazu bei, dass mit 13 786,29 Punkten ein Abschlag von 0,67 Prozent auf der Kurstafel blieb. Der MDax sank um 1,17 Prozent auf 31 270,86 Punkte.