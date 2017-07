Aktien Frankfurt Schluss: Dax bleibt trotz Miniplus angeschlagen

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Freitag nach den jüngsten Kursverlusten nur bedingt aus der Deckung gewagt. Eine überraschend gute Entwicklung des US-Arbeitsmarktes lieferte keine grösseren Impulse. Der Dax schloss bei 12 388,68 Punkten und damit 0,06 Prozent über seinem Vortagesschluss. Auf Wochensicht bedeutete das einen Anstieg um rund ein halbes Prozent nach minus 3,2 Prozent in der Woche davor.