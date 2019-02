Aktien Frankfurt Schluss: Dax dank US-Rückenwind erneut im Plus

Der Aufwärtstrend beim Dax hält an - vor allem dank der Schützenhilfe aus den USA. Nach einem schwachen Start dämmte der deutsche Leitindex am Dienstag seine Verluste zwar schon vor der Handelseröffnung an der Wall Street ein. Doch erst nach Aussagen des US-Notenbankvorsitzenden Jerome Powell, guten amerikanischen Konjunkturdaten und angesichts der sich berappelnden New Yorker Börsen schaffte er es in positives Terrain.