Aktien Frankfurt Schluss: Dax erholt sich noch ein klein wenig

Nach einem munteren Auf und Ab im Verlauf des Tages hat der Dax am Mittwoch leicht im Plus geschlossen. Kursgewinne an der Wall Street, allen voran von Apple und der schwer angezählten Boeing-Aktie , sorgten letztlich für einen versöhnlichen Ausklang. Der Dax schloss 0,16 Prozent im Plus auf 13 345,00 Punkte. Der MDax der mittelgrossen Börsentitel rückte mit 0,56 Prozent auf 28 513,50 Zähler noch etwas weiter vor.