Aktien Frankfurt Schluss: Dax erobert 12 000-Punkte-Marke zurück

Erstmals seit einem halben Jahr ist der Dax am Donnerstag wieder über die psychologisch wichtige Marke von 12 000 Punkten geklettert. Ein überraschender Auftragseinbruch in der Industrie drückte nicht nachhaltig auf die optimistische Börsenstimmung. Der deutsche Leitindex legte zeitweise bis knapp unter 12 030 Punkte zu und erreichte so den höchsten Stand seit Anfang Oktober 2019. Letztlich ging er mit einem Plus von 0,28 Prozent auf 11 988,01 Zählern aus dem Tag.