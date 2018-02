Aktien Frankfurt Schluss: Dax geht ruhig ins Wochenende

Der Dax hat sich am Freitag ohne klare Orientierung ins Wochenende verabschiedet. Der deutsche Leitindex zeigte sich ähnlich richtungslos wie an den vergangenen Tagen und schloss 0,18 Prozent höher bei 12 483,79 Punkten. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von 0,26 Prozent.