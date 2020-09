Aktien Frankfurt Schluss: Dax im Plus - Stimmung bleibt vor Fed gedämpft

Die Stimmung unter den Anlegern ist am Dienstag am deutschen Aktienmarkt gedämpft geblieben. Auch gute Konjunkturdaten konnten den Dax vor dem am Mittwoch erwarteten US-Zinsentscheid nicht gross antreiben. Der Leitindex ging aber immerhin 0,18 Prozent höher bei 13 217,67 Punkten aus dem Handel. Den Tag über hatte er sich in beide Richtungen nicht gross von den 13 200 Punkten entfernt.