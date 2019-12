Aktien Frankfurt Schluss: Dax klettert am 'Hexensabbat' gen Rekordhoch

Der Dax hat am "Hexensabbat" wieder über der Marke von 13 300 Punkten geschlossen und sicherte sich so auch einen kleinen Wochengewinn. Mit einem Aufschlag von 0,81 Prozent auf 13 318,90 Punkte ging er am Freitag aus dem Handel. Sein Plus in der Vorweihnachtswoche beträgt damit 0,3 Prozent.