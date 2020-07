Aktien Frankfurt Schluss: Dax knickt ein - Konjunktureinbruch und Zahlen

Wachstumssorgen und enttäuschende Unternehmensnachrichten haben den Dax am Donnerstag in die Tiefe rauschen lassen. Für Verunsicherung unter Börsianern sorgte auch, dass US-Präsident Donald Trump auf Twitter offen mit dem Gedanken an eine Verschiebung der Präsidentschaftswahl im November spielte, damit die Menschen sicher wählen könnten. Nach dem bis zur Wochenmitte recht lethargischen Verlauf büsste der Leitindex damit nun 3,45 Prozent auf 12 379,65 Punkte ein. Dies ist das niedrigste Niveau seit Anfang Juli. Der MDax der mittelgrossen Werte sackte um 2,10 Prozent auf 26 265,42 Punkte ab.