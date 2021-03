Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt trotz Corona-Sorgen minimal zu

Die harte Corona-Realität hat die Stimmung am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag weiter getrübt. Allerdings schaffte es der Dax , nach einem nervösen Handelsverlauf zwischenzeitliche Verluste von fast 1,3 Prozent wettzumachen. Der deutsche Leitindex schloss dank des Rückenwindes von der Wall Street 0,08 Prozent höher bei 14 621,36 Punkten. Der MDax der mittelgrossen Werte aber erholte sich nur etwas und verlor am Ende 0,60 Prozent auf 31 321,60 Punkte.