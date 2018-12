Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt vor Weihnachten etwas zu

Kurz vor dem Weihnachtsfest hat der Dax am Freitag mühsam den Sprung ins Plus geschafft. Der deutsche Leitindex war am "Hexensabbat" zunächst bis auf 10 512 Punkte und damit auf ein neues Tief seit zwei Jahren gefallen, bevor er sich wieder erholte. Am Ende stieg das Börsenbarometer um 0,21 Prozent auf 10 633,82 Punkte. Auf Wochensicht steht ein Minus von 2,13 Prozent zu Buche. Der MDax als Index der mittelgrossen Werte rückte am Freitag um 0,38 Prozent auf 21 605,17 Punkte vor.