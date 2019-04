Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt weiter zu - 12 000 Punkte im Visier

Der Dax hat am Donnerstag nach Anlaufschwierigkeiten an seine moderaten Vortagsgewinne angeknüpft. Im Handelsverlauf fehlten ihm zeitweise weniger als 40 Punkte bis zur viel beachteten 12 000-Punkte-Marke, die er vergangene Woche erstmals seit Oktober wieder geknackt hatte. Zum Schluss notierte der deutsche Leitindex noch 0,25 Prozent im Plus bei 11 935,20 Punkten. Der Index der mittelgrossen Werte MDax gewann letztlich 0,34 Prozent auf 25 250,52 Punkte.