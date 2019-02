Aktien Frankfurt Schluss: Dax in Lethargie - Wirecard stürzen erneut ab

Auch starke Daten vom US-Arbeitsmarkt haben den deutschen Aktienmarkt am Freitag nicht befeuern können. Der Dax schloss lediglich 0,07 Prozent höher bei 11 180,66 Zählern. Die Beschäftigung in den USA war im Januar überraschend stark gestiegen. Das gab den Kursen jedoch nur kurzzeitig Anschub. Die Aktien von Wirecard brachen nach einem neuerlichen kritischen Bericht der "Financial Times" über den Zahlungsabwickler um ein Viertel ein.